Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl dönümü tebrik mesajında Anadolu Ajansı'nın (AA) hakikate dayalı güvenilir haberciliğiyle fark yaratmayı sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele'den bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı (AA), bugün kuruluşunun 102. yılını doldurdu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik mesajı yayınlandı.

"Hakikate dayalı güvenilir habercilik..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer alan AA'nın genişleyen haber ağı, yetkin insan kaynağı, güçlenen teknolojik altyapısı ve yeni medya mecralarına yönelik yatırımlarıyla yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan, mesajın devamında ise şunları söyledi:

"Tüm dünya için doğru haberin öneminin daha fazla hissedildiği günümüzde Anadolu Ajansı’nın hakikate dayalı güvenilir haberciliğiyle fark yaratmayı sürdüreceğine inanıyorum. 102'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere AA'nın kuruluşunda ve bugüne kadarki gelişiminde emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun tüm mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."