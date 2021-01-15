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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile yeni bir süreç başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile yeni bir süreç başladı

Erdoğan, AB için "Bu güne kadar verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi yeni bir süreç içindeyiz." ifadelerini kullandı.