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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile yeni bir süreç başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile yeni bir süreç başladı
Erdoğan, AB için "Bu güne kadar verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi yeni bir süreç içindeyiz." ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 15.01.2021 - 14:17
- Güncelleme : 15.01.2021 - 14:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"1963'ten beri AB ilişkilerimizi olumlu götürme gayretindeyiz." diyen Erdoğan, AB için "Bu güne kadar verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi yeni bir süreç içindeyiz." ifadelerini kullandı.
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