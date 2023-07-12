Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

AA Tüm dünyanın yakından takip ettiği zirve devam ediyor. Litvanya'nın Vilnuis şehrinde düzenlenen NATO Zirvesinde Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısının 2. oturumu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında yürüttüğü diplomasi trafiğini bugün de sürdürüyor. AB Komisyonu Başkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Liderleri kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de baş başa görüşmeler gerçekleştirmişti.