AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelendeki maden sahasına yönelik protestoları değerlendiren Erdoğan, bu eylemlerin iyi niyetli olmadığını belirterek şunları söyledi:

Ülke ve millet olarak ne zaman ayağa kalksak milli birliğimize kastedildiğini görüyoruz. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişime kadar nice hadiseyi Akamete uğrattık. Bilindiği gibi kömür santralleri Avrupa ülkelerinin en önemli kaynağı haline geldi. Ülkemizde yürütülen kampanyaları çevre hassasiyeti ile izah edemeyeceğimiz gerçektir.



Ülkemizin elektrik üretim tesislerinden biri olan Kemerköy termik santralinin yeni kömür üretim sahasıyla ilgili engelleme gayretleri... Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse 3'te 2'sini üreten bu santral ülkemiz ekonomisine 1 milyar dolar civarında katkı sağlıyor. Kesilecek ağaçların kat kat fazlası dikileceği açıklandı.



Ayaklarımızın altındaki çakıl taşlarının dikkatimizi önümüzdeki deryadan uzaklaştırmasına izin veremeyiz.