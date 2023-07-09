Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, pek çok konu ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi mesaisini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Temmuz'da yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi liderlerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Biden ile görüştü

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Önemli konular ele alındı

Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

NATO Zirvesi'nde yüz yüze görüşecekler

İki lider Vilnius’ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı.

İsveç'in üyeliği görüşüldü

Görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç’in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını da belirterek ABD Başkanı Biden'a Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ele alınan konular arasında yer aldı

Türkiye'nin AB’ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini ifade etti.