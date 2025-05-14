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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı bir hayli yoğun.

Sabah saatlerinde TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde ise 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'na katıldı.

Burada kısa bir konuşma da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti.

GÜVEN MEKTUPLARI SUNULDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde; Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

AYRI AYRI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Erdoğan, daha sonra Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis, Angola Büyükelçisi Neto ve ABD Büyükelçisi Barrack ile ayrı ayrı görüştü.

ABD BÜYÜKELÇİSİ İLE SAMİMİ SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraf çekimi sırasında ABD Büyükelçisi Barrack ile sohbeti dikkati çekti.

Kısa bir sohbetin ardından ise fotoğraf çekimi tamamlandı.

TRUMP'A YAKINLIĞI İLE BİLİNİYOR

Barrack, Trump ile yakın ilişkisi ve gayrimenkul sektöründeki başarılarıyla dikkati çekiyor.

ABD Senatosu'nda, 30 Nisan'da, Barrack'a ilişkin Senato'da oylama yapılmıştı. Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay almıştı.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, 2016'daki yemin töreni komitesinin başkanı olan 77 yaşındaki Barrack'ı Ankara Büyükelçisi olarak seçtiğini duyurmuştu.

Barrack, 5 Mayıs'ta Ankara'ya gelmişti.

YENİ ZELANDA BÜYÜKELÇİSİ'NİN KIYAFETİ DE DİKKATİ ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis'in üzerindeki tüylü pelerin, dikkati çekti.

Lewis'in giydiği bu pelerinin neyi simgelediği merak edildi.