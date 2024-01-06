Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti Vahdettin Köşkü’nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede Gazze'de yaşananlar ve İsveç'in NATO'ya üyelik meselesi ele alındı.

AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Blinken önce mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi

ABD Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

Gazze, İsveç ve iki ülke arasındaki ilişkiler masadaydı

Görüşmede bölgesel konular ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı en önemli gündem maddeleri oldu.

Ayrıca İsveç'in NATO'ya katılım süreci ve iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.

Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 4. bölge turu

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)