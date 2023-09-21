Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti dönüşü milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeler verdi. Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve kısa zamanda sonuca bağlanacağını söyledi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temaslarını tamamlamasının ardından bugün yurda ayak bastı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretinde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşları, Orta Vadeli Program, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, Azerbaycan'ın Karabağ'daki terör operasyonu dahil birçok konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Emeklilere müjdeyi verdi

Emekli maaş düzenlemesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeler verdi.

"2024'e bunun kararlarını vermiş olarak gireriz"

Emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve kısa zamanda sonuca bağlanacağını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

"Enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz"

Hiçbir kesimin enflasyona ezdirilmeyeceğini belirten Erdoğan şunları kaydetti:

Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız.

"Refah artışından emeklilerimiz de payını alacak"

OVP'de emeklileri ilgilendiren kısımları da aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz

"Enflasyonda yılın ilk çeyreğinde netice alırız"

Enflasyona karşı önümüzdeki yılın ilk çeyreğini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

Şu anda hayırlı işaretler var. Gerek Hazine ve Maliye Bakanım Mehmet Şimşek gerek Hazine’deki arkadaşlar gerekse Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, onlar bu noktada önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibariyle olumlu neticeleri almaya başlayacağımızı söylüyorlar. Biz de onlara güveniyoruz, inanıyoruz. Programa yabancıların bakışı da olumlu.

Erdoğan, Orta Vadeli Programın sorunları aşmakta yardımcı olacağının altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in geçtiğimiz günlerde yaptığı, öğretmen alımında yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakat uygulayacağız” şeklindeki açıklamasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz" diyerek konuya son noktayı koydu.

Dünyada artan İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığı hakkında konuşan Erdoğan, "Sadece İslam dünyası değil, uluslararası toplumun tamamından kutsallara karşı yapılan saldırılara ortak ses yükselmek durumundadır. Bu olmadığı müddetçe başka inançların kutsalları da saldırıya açık hale gelir. Duruma maalesef sessiz kalan Müslüman ülkeler var. Müslüman nüfusa baktığımız zaman İslam dünyası bir defa bu hassasiyeti göstermiyor" diyerek Müslüman nufusunun yüksek olduğu ülkelere de sitemde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile önümüzdeki günlerde görüşme sinyalini veren Erdoğan, "Şimdi ben kendisine, siz dedim bu ziyareti bir gerçekleştirin, ardından da ben ekibimle İsrail ziyaretini gerçekleştireyim dedim. Yani mutabık kaldık. Özellikle enerji iş birlikleri bizi çok daha farklı yerlere taşıyabilir. Kendileriyle bu konudaki potansiyelimizi konuştuk" ifadelerini kullandı.