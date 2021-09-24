Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ilişkileri yorumladı

ABD ile ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını bir kez daha dile getiren Erdoğan, "Münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak böyle olmamalı" dedi. Erdoğan, Rusya ziyaretine ilişkin de konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde değerlendirmelerde bulunmuş, "Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak yaklaşık 19 yıllık yöneticilik hayatımda Amerika ile olan münasebetlerimde geldiğimiz nokta maalesef iyi bir nokta değil. Ben oğul Bush ile iyi çalıştım, sayın Obama ile iyi çalıştım, sayın Trump ile iyi çalıştım ama sayın Biden ile iyi başladık diyemem." ifadelerini kullanmıştı.

"HİÇBİR ABD LİDERİYLE BU DURUMU YAŞAMADIM"

Konuyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Daha önce hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım." dedi.

ABD'nin terör örgütlerine destek vermeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, şu şekilde konuştu:

"İKİ NATO ÜLKESİ OLARAK..."

"Şu an itibarıyla aynı şeyi düşünüyorum, söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda malesef böyle bir durumdayız.

"AMERİKA TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VERİYOR"

Bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak böyle olmamalı. Terör örgütleriyle mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın, tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Bir NATO ülkesi olarak bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir."

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RUSYA ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ

ABD ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'da mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Ziyarete ilişkin Erdoğan, şunları söyledi:

"FARKLI YAKLAŞIMLAR BEKLİYORUM"

"Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim, maalesef ülkemizin güneyinde bizim için tehdit oluşturuyor. Bir dost ülke olarak Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi güneyde birlikte yürütmemiz lazım.

"İRAN, RUSYA VE BİZ VARIZ"

Şu anda görüldüğü gibi Amerika Suriye'yle de pek ilintili değil. Burada şimdi İran var, Rusya var, biz varız. Eğer orayı da bir barış havzası haline dönüştüreceksek bunu nasıl yaparız, aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları görüşeceğiz.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Kaldı ki bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da eğer kendimize belirlediysek bizim münasebetlerimizin çok farklı olması lazım."