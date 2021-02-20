Cumhurbaşkanı Erdoğan, TASC TV’nin yayın hayatına başlaması dolayısıyla yayınladığı video mesajda, Amerika ile ortak menfaatlerin görüş ayrılıklarından çok daha fazla olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi televizyon kanalının (TASC TV) yayın hayatına başlaması dolayısıyla düzenlenen programa video mesaj gönderdi.

ABD-Türkiye ilişkilerine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'nin son zamanlarda özellikle terörle mücadelede beklenilen desteği vermediğini söyledi.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlı bir şekilde yürüteceğinin altını çizen Erdoğan, "Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde, DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur. Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan- kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ortak menfaatlerimiz görüş ayrılıklarımızdan daha fazla VİDEO

Erdoğan mesajında, TASC TV'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Türk- Amerikan toplumunun temsil gücünü önemli ölçüde artıran TASC'ın hayata geçirdiği TASC TV, çok kısa zamanda büyük beğeni topladı. Türk- Amerikan toplumundan gelen talep üzerine de 24 saat kesintisiz yayına geçildi. TASC TV'nin anavatandan uzakta yaşayan ancak kalpleri Türkiye için çarpan siz kardeşlerime yararlı hizmetler sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

"DOSTLUĞUMUZUN CİDDİ ŞEKİLDE TEST EDİLDİĞİ BİR SÜRECİ YAŞADIK"

Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı stratejik müttefiklik ilişkisi olduğunu belirten Erdoğan, "İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da ortaklığımız bugüne kadar her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Son dönemde de Türk- Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. Aynı şekilde, Amerikan makamlarına ilettiğimiz klasörler dolusu delillere rağmen, FETÖ elebaşıyla ilgili 4 yıldır hiçbir adım atılmaması, milletimizi ve 251 şehidimizin ailesini derinden yaralamıştır" dedi.

"MÜTTEFİKLERİMİZDEN NET BİR TUTUM BEKLİYORUZ"

Erdoğan, demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin, demokrasiye kast eden darbecilere kucak açmasının çok büyük bir çelişki olduğunu belirterek, "Geçmişte yaşanan tecrübeler, bir terör örgütü eliyle diğerini ortadan kaldırmaya çalışmanın yanlışlığını acı bir şekilde göstermiştir. Nitekim Amerikan Kongresi'ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Küresel barış ve istikrar hedefiyle çalışan tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir zeminde buluşması, teröre karşı ilkeli ve tutarlı hareket etmesi, bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında, tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz" diye konuştu.

"Her ihtilaftan medet uman Türkiye karşıtı çevreler, Amerikan kamuoyunu aleyhimize yönlendirebilmek için yoğun çaba içerisindedir" diyen Erdoğan, TASC'ın yalan ve iftiralara gereken cevabı verdiğini belirtti.

TASC'ı, Türkiye'nin ve kültürünün doğal birer elçisi olarak gördüklerini kaydeden Erdoğan, "Sizlerden Türk- Amerikan ilişkilerindeki pürüzlerin aşılması ve iş birliğinin güçlenmesi yolunda daha fazla çaba bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





