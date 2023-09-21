Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD temaslarının ardından yurda döndü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temaslarını tamamlamasının ardından "TRK" uçağıyla saat 15.00'te İstanbul'a geldi.

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16 Eylül'de Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğinin ardından yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı ilgililer karşıladı.

Beraberindeki heyet de döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer de yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı.

Zirvede diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü.

Erdoğan, temasları kapsamında ilk gün Türkevi'nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti. Kabulde Erdoğan, Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin önemini vurguladı, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini belirtti.

Erdoğan bu görüşmenin dışında New York'ta geçirdiği süre boyunca; Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İtalya Başbakanı Georgia Meloni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile de bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da hitap eden Erdoğan, son olarak ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin verdiği resepsiyona katıldı.