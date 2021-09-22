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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de liderlerle görüştü

    New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Türkevi'nin açılışını yaparak, burada BM'ye gelen liderlerle görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 05:01
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 05:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de liderlerle görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Erdoğan BM 76. Genel Kurul'a katılmak üzere ABD'ye gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yaparak hayırlara vesile olmasını temenni etti. Açılışının ardından burada liderlerle temasta bulunarak, bireysel görüşmeler gerçekleştirdi.

    Erdoğan, Yeni Türkevi Binası'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'i, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı ağırladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD de liderlerle görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD de liderlerle görüştü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD de liderlerle görüştü #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD de liderlerle görüştü #4

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