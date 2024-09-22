AA
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, da katılım sağlamak ve bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi.
TÜRK EVİ'NE GEÇTİLER
Özel uçak "CAN" ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, buradan Türkevi'ne geçti.
CUMHURBAŞKANI'NA SEVGİ SELİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
SELAMLAYIP SOHBET ETTİ
Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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