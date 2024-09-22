Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de sevgi gösterileriyle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrindeki Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılanırken ABD'li Türklerle sohbet etti.

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AA

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, da katılım sağlamak ve bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi.

TÜRK EVİ'NE GEÇTİLER

Özel uçak "CAN" ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, buradan Türkevi'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI'NA SEVGİ SELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

SELAMLAYIP SOHBET ETTİ

Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)