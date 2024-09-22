AA & Ensonhaber
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, da katılım sağlamak ve bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi..
Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de temaslarını sürdürüyor..
ARNAVUTLUK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü.
Erdoğan'ın Rama'yı kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.
TÜRKEN VAKFI'NA ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nı da ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da ziyaretinde eşlik etti.
Erdoğan çifti, merkezi New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nda incelemelerde bulundu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış