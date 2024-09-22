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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de temaslarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de temaslarını sürdürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Erdoğan, ayrıca TURKEN Foundation'ı da ziyaret etti..