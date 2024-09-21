Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce basın toplantısı yaparak ziyarette kurulacak temaslara dair bilgi vererek BM'de Gazze'nin sesi olacağını vurguladı.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitmeden önce yaptığı basın toplantısında BM zirvesinde BMGK'nın reform ihtiyacına dikkat çekileceğini belirterek "Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim." dedi.

"FİLİSTİN TOPRAKLARINDA AKAN KANI DURDURMAYI ELE ALACAĞIZ"

Erdoğan, ABD'deki ziyaret kapsamında Gazze'ye ağırlık vereceğini belirten açıklamalara imza atarken ayrıca "Bu yılki toplantı 'Hiç Kimseyi Geride Bırakmamak' temasıyla yapılıyor, bölgemiz ve insanlığın gündeminde yer alan konularını konuşacağız. Yaklaşan kış mevsimi Gazze'de yaşayan kardeşlerinizin durumunu daha zorlaştıracaktır. İsrail'in adeta Nazi kampına çevirdiği Gazze'de durum zorlaşıyor. Ziyaretimizde bu konuları bir kez daha hatırlatacağım.Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim." ifadelerinin kullandı.

"24 EYLÜL'DE BM GENEL KURULUNA HİTAP EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda öne çıkanlar:

(BM 79. Genel Kurulu) Görüşmelerin ilk gününde, 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim.

Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim.

BMGK'NIN REFORM İHTİYACINA DİKKAT ÇEKİLECEK

BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına dikkat çekeceğim.

Netanyahu ve şebekesi radikal siyonist ideolojilerini hayata geçirmek için her türlü provokasyona, her türlü tahrike başvurmaktadır.

LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILAR

Lübnan'a yönelik son günlerde yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı.

(İsrail'in çağrı cihazı saldırıları) İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor.

"BÖLGE KRİZLE KARŞI KARŞIYA"

Gerçekten şu anda bölge açıklanamayacak derecede büyük bir krizle karşı karşıya.

İsrail bu saldırıyla sivil hassasiyetlerinin bulunmadığını, nefret edici emellerine ulaşmak için her yolu deneyebileceğini ortaya koymuştur.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Cumhurbaşkanı ABD ziyareti öncesinde yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bu kısımda da gündemdeki konulara açıklar getiren şu yanıtlar verdi:

İsrail bu saldırıyla sivil hassasiyetlerinin bulunmadığını, nefret edici emellerine ulaşmak için her yolu deneyebileceğini ortaya koymuştur. Batılı ülkeler başta olmak üzere, uluslararası toplum İsrail'in bu canice eylemlerini seyretmeyi bırakmalı ve caydırıcı adımları atmalıdır.

Türkiye'nin bu defa çok farklı görüşmelere vesile olacaktır. Türkevi'nde yapacağım görüşmeler bunların adımlarını attığımız bir merkez olacaktır. Suriye'deki gerilimin sona ermesi gerektiğini, İsrail'in terör estirdiğini çok açık ortaya koyacağız. Batılı ülkeler bunu anlamamakta ısrar ediyor. Bizler de söylemekte ısrar edeceğiz. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz.Biz buna hazırız. Halkı müslüman iki ülke olarak bu birlikteliği gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkileri de böylesi bir görüşme neticesinde başlar diye inanıyoruz.

(BM Genel Kurulu) Orada sadece Biden değil birçok dünya lideri olacak. Şu an itibarıyla Biden ile bir görüşme var mı yok mu bu henüz kesinleşmiş değil.

Biden veya daha başka sürpriz görüşmeler nerede, nasıl olur, bunların hepsini oradaki gelişmelerle ele alacağız.

Dünya siyonizminin şu anda Ortadoğu'da estirdiği ölüm fırtınasına karşı Türkiye olarak biz yine neler yapabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)