Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki polis şiddetini kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini kınarken, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, polis şiddeti sonucu Floyd'un hayatını kaybetmesine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE, İNSANLIĞA KARŞI HER SALDIRIYA KARŞI OLDU"

Erdoğan, "ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un işkence sonucu öldürülmesine yol açan ırkçı ve faşist yaklaşım, sadece hepimizi üzmekle kalmamış aynı zamanda tüm dünyada karşı durduğumuz adaletsiz düzenin en acı verici tezahürlerinden biri olmuştur. Bize, yaratandan ötürü insanlığı sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir üyesi olarak bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum. Nerede, ne bağlamda, ne şekilde olursa olsun Türkiye, daima insanlığa karşı her türlü saldırıya karşı durmuştur." ifadelerini kullandı.

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"BEYAZIN SİYAHA, SİYAHIN DA BEYAZA ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR"

Hz. Muhammed'in "Beyazın, siyaha bir üstünlüğü yoktur. Siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur." şeklindeki hadisini anımsatan Erdoğan, "Bu ilke doğrultusunda ırk, renk, din, dil ya da inanca dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlığın haklarını korumak için mücadele vermeye devam edeceğiz." mesajını verdi.

"KONUYU TAKİP EDİYOR OLACAĞIZ"

Erdoğan, paylaşımında, "Bu insanlık dışı eylemin faillerinin hak ettikleri cezayı alacağına inanıyorum. Konuyu takip ediyor olacağız. George Floyd'u saygıyla anıyor, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.