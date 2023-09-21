Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 05.25'te Türkiye'ye hareket etti.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından ABD'den uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililerle Türkiye'ye gitti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)