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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile bir araya geldi.
    • 19.09.2022 - 21:12
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'de temasları devam ediyor.

    Bir yandan belli kurumların programlarına katılarak diğer katılımcılara hitap eden Erdoğan bir yandan da politikacılarla bir araya geliyor.

    Lindsey Graham'ı kabul etti

    AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı bu kapsamda, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.

    Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD li Senatör Graham ı kabul etti #1



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