Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'de temasları devam ediyor.

Bir yandan belli kurumların programlarına katılarak diğer katılımcılara hitap eden Erdoğan bir yandan da politikacılarla bir araya geliyor.

Lindsey Graham'ı kabul etti



AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı bu kapsamda, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu.







