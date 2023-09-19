Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li sunucuya tepki gösterdi: Saygı duyacaksın Amerikan PBS kanalına röportaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili soruya cevap verdiği sırada sunucusu Amna Nawaz'ın sözünü kesmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD’ye gitti.

Bir dizi temasta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PBS televizyonunun sorularını yanıtladı.

Programda sunucu Amna Nawaz, sözü Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya getirdi.

Sunucunun provokatif sorusuna tepki

Nawaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz? Söz konusu kişilerden tehdit algılıyor musunuz?" diye sordu.

Sunucunun sorusuna tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.

"Sizi niye bu kadar ilgilendiriyor?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının devamında davalarla ilgili olarak "Ben onlarla uğraşacak değilim." diyerek, kararların yargı tarafından verildiğinin altını bir kez daha çizdi.

"Yargının verdiği karara saygı duyacaksın"

Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu ve 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını, bu nedenle yargının bir karar verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sunucusunun sözünü kesmeye çalışması üzerine, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın. Amerikan yargısı yargı da Türkiye'nin yargısı yargı değil mi? Türkiye'nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz." ifadelerini kullandı.