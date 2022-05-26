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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi.
    • 26.05.2022 - 00:20
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li ve Kanalı Müslüman kanaat önderleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

    Görüşme basına kapalı gerçekleşti

    DHA'nın haberine göre basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de temaslarda bulunan, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü #1


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