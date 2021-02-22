Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin göçmenlerin yanında olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Amerika'nın mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka. Hala bunlar terörle, teröristlerle beraberler.

Dostlar, dostluğunu icra ettiği müddetçe gönlümüzü açarız. Ama etmezlerse bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da onu yaparız."



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