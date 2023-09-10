Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdulfettah es-Sisi ile görüştü Türkiye ve Mısır arasındaki iyileşme süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdulfettah es-Sisi, Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

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Türkiye ve Mısır arasındaki soğuk rüzgarlar artık sona eriyor…

2013 yılında ilişkileri sekteye uğrayan iki ülke arasındaki buzlar 10 yıl ardından erimeye başladı.

Olumlu adımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar sonra Mısır’a büyükelçi atamasıyla resmileşirken, adımların devamı da geliyor.

Liderler bir araya geldi

İki Cumhurbaşkanı, G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

"Karşılıklı büyükelçi atamaları"

Görüşmede Türkiye-Mısır ikili ilişkileri ticaret hacminin artırılması, eneri alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Nükleer enerji, kültür ve enerji alanında iş birliği sinyali

Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.