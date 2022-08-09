Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulhamid Han gemisini Akdeniz'e uğurladı

Türkiye'nin mavi vatanda yapacağı çalışmalara katılacak 4'üncü gemisi Abdülhamid Han'ı Akdeniz'e uğurlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geminin Yörükler-1 kuyusunda görev yapacağını söyledi.

Türkiye'nin denizlerdeki gücüne güç eklendi.

Sondaj ve hidrokarbon çalışmaları filosuna Abdulhamid Han gemisi de eklendi.

Uğurlama törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

"Ya Allah Bismillah diyerek uğurluyoruz"

Erdoğan, "Diğer sondaj gemilerimizden daha üstün özelliklere sahip gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Bugün gemimizi Mavi Vatan'a yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki unutmayın İskenderun'du. Bu sefer de Abdülhamid Han gemimizi Ya Allah Bismillah diyerek Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna yollayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulhamit Han gemisini Akdeniz'e uğurladı VİDEO

"7. nesil üst teknolojik gemimiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Abdülhamid Han gemimiz 7. nesil üst teknolojik gemimiz. Diğer gemilerden daha üst düzey teknolojiye sahip bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız.

"Artık biz de bu alanda varız"

Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. 4 sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız." ifadelerini kullandı.

"2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi düşünüyoruz"

Karadeniz doğal gazını gelecek sene milletin hizmetine vermeyi planladıklarını belirten Erdoğan, "Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz." dedi.

"Kimseden icazet almaya ihtiyacımız yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'de yapılacak sondaj çalışmalarına ilişkin, "Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha"

Haziran ayında da denize boru döşeme işlemine başladık. Sığ kısımlardaki boru döşeme işi bitti, derin kısımda da 100 kilometreyi tamamladık. Su altında enerji üssü kuruyoruz. Fatih gemimiz halen Türkali 10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz gemimiz Türkali 4 kuyusundaki üst işlemleri gerçekleştiriyor. Kanuni de Türkali 6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini bitirdi. Böylece Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Aynı anda 3 sondaj gemisinin çalıştığı bu saha dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha olarak kayıtlara geçmiştir.

"4 sondaj gemisinin en güçlüsü"

Dünyada sayılı sondaj gemileri arasında yer alan Abdülhamid Han 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 112 metre yüksekliğe sahip. 200 mürettebatlı gemi 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

"Dünyada sadece 5 tane var"

24 TIR uzunluğunda olan Abdülhamid Han, 33 Çamlıca Kulesi derinliğinde sondaj yapabiliyor. Dünyada sadece 5 tane olan geminin kulesi 104 metre uzunluğunda."