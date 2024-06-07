Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu andı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde andı.

AA

Türk edebiyatının 2 önemli ismi Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu, vefatlarının yıl dönümünde anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından iki usta edebiyatçıyla ilgili anma mesajı yayınladı.

"Rahmetle, hasretle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Edebiyatımızın iki müstesna ismi, dava ve gönül insanı iki güzel adam Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)