Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor! Masada önemli konular yer alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs'ta resmi davetli olarak ABD'ye gidiyor. Erdoğan ilk kez Beyaz Saray'da Joe Biden'le görüşecek. Masada terörle mücadeleden Gazze'ye, savunma projelerinden ekonomik ilişkilere kadar kritik başlıklar var.

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Günler sonra Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat sahaya çıkarak adayları için destek istiyor.

Yerel seçim mesaisi yapan Erdoğan, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerin ardından hem yabancı konuklarını ağırlayacak, hem de yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirecek.

ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'in resmi davetlisi olarak Washington'a gidiyor.

9 Mayıs'ta yapılması planan ziyarette iki lider Beyaz Saray'da birayaya gelecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmiş, son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir bir araya gelmişlerdi.

İlk kez Oval Ofis'te görüşecekler

İki lider ilk kez Oval Ofis'te buluşacak.

İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesinin ardından iki ülke ilişkileri de ivme kazandı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye giderek kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Masada kritik başlıklar var

Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve savunma alanındaki işbirlikleri masadaki kritik başlıklar olacak.

Cumhurbaşkanı, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının kalıcı olarak durması gerektiği mesajını ve iki devletli çözüm şartını bir kez daha yüz yüze Biden'a iletecek.

F-16 tedarik ve modernizasyon sürecinin hızlanması da ele alınacak.

Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele, ABD'nin YPG'ye olan desteğinden duyulan rahatsızlık da gündeme gelecek konular arasında.