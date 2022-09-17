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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere Özbekistan'dan ABD'ye geçti.
    • 17.09.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 09:56
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitti

    Şanghay 22. Devlet Başkanları Zirvesi’ne Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti ile özel konuk olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi temasları yoğun bir şekilde devam ediyor.

    Özbekistan’daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni durağı, ABD oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na katılmak üzere, Şanghay Zirvesi'nin ardından TSİ 20.10'da bindiği özel uçakla ABD'ye ulaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ABD ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitti VİDEO

    Türk Evi önünde, Erdoğan’ı beklediler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türk Evi’nin önünde Türk vatandaşlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.

    Kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.

    Erdoğan, ABD'de BM 77'nci Genel Kurulu'na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da liderlerle bir araya geldi HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ye gitti #1


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