Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin yeni bir kurumsal yapıya ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin yeni bir kurumsal yapıya ihtiyacı var

'Avrupa Günü' mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliği yolunda, çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir. Başta karar alma mekanizmalarının gözden geçirilmesi olmak üzere, AB'nin yeni bir kurumsal yapıya, yeni bir vizyona, kuşatıcı yeni bir söyleme ihtiyacı vardır.

"TÜRKİYE ÇİFTE STANDARDA RAĞMEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır. Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.