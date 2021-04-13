Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne katılım süreciyle ilgili, "AB'den tek talebimiz üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı uygulamalara tabi tutulmamızdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreciyle ilgili net ifadeler kullandı.

"EN BAŞINDAN BERİ HEP ŞEFFAF OLDUK, GÖÇ DALGASININ ÖNÜNE GEÇTİK"

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde en başından beri şeffaf olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, Avrupa'da yaşanabilecek göç dalgasının da önüne geçildiğinin bir kez daha altını çizdi.

AB'DEN EŞİT POLİTİKALAR UYGULANMASI İSTENDİ

"AB liderleri ile gümrük birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk." diyen Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden talebinin, kabul edilen diğer ülkeler gibi aynı uygulamalara tabi tutulması olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelik için gereken adımları birer birer attık VİDEO

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VİZE SERBESTİSİ, GÜMRÜK BİRLİĞİ KONULARI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB süreciyle ilgili açıklamaları şu şekilde:

"AB liderleri ile gümrük birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde en baştan beri şeffaf ve samimi olmuştur. Avrupa'da çok ciddi ekonomik siyasi sonuçlara neden olacak bir göç dalgasının önüne geçtik. AB'den tek talebimiz üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı uygulamalara tabi tutulmamızdır."