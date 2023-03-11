Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Seçim tarihinin değiştirilme nedenleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran'ın ÖSYM sınavları ile çakışması, Hac dönemine denk gelmesi ve okulların tatile girmesiyle milyonların yollara düşmesi nedeniyle seçim tarihinin 14 Mayıs'a alındığını söyledi.

Türkiye seçime gidiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılmasına yönelik kararı canlı yayında imzaladı.

Erdoğan imzayı attıktan sonra, "Karar verilmiştir. Hayırlı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı daha sonra kürsüye geçerek halka seslendi.

Erdoğan, konuşmasında resmi tarih olan 18 Haziran tarihinin neden değiştirildiğine ilişkin de açıklamada bulundu.

Seçim tarihi güncelleme nedenleri: Sınav, Hac, okulların tatil olması

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Seçimlerin tarihinn 14 Mayıs olarak güncellenmesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bizi seçim tarihini öne çekme kararını alma sebeplerinden bazıları şunlardır:



18 Haziran üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Bu tarih yurtiçinde ve yurtdışında yüzbinlerce vatandaşımızın Hac farizasını ifa etmek için mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu.



İlk ve orta dereceli okullar tatile girmesi sebebiyle milyonlarca vatandaşımız tatile ve memleketlerine gitmek için yola çıkacaktı."

Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Biraz önce Anayasamızın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak kararın ardından YTSK seçim takvimini başlatacak.

14 Mayıs 2023'te milletimiz Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.

Alternatif olarak da 14 Mayıs'ı teklif ettik. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne tekabül eden bir tarihin hüsnü kabül gördüğünü biliyoruz. Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem seçim tarihiyle ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı.

Şehirlerimizi yerle yeksan eden bu felakette milyonlarca vatandaşımız evini kaybederken, milyonlarca vatandaşımız da evine giremez hale geldi.

Tüm gücümüz ve imkanlarımızla depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Felaket gününden beri sadece depremle uğraştık."

"Biz tüm dikkatimizi yaraları sarmaya vereceğiz"

Biz tüm dikkatimizi yaraları sarmaya ve şehirlerimizi yeniden inşa ederken seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyor. Dünyada eşi benzeri görülmemiş yıkımın yaralarını saracak program uygulamamız gerekiyor.

Seçim sürecinin uzamasının beraberinde getireceği siyasi belirsizlikler, deprem yaralarının sarılmasına ve kayıpların telafisine yönelik çalışmaların aksamasını tehdit ediyor.

Ülkenin bir bölümü can kayıpların ve yıkım altında feryat ederken, diğer tarafta bazıların sergilediği aymazlığı milletimizin sırtına yükleyemeyiz. Türkiye'nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına ne enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır. Ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır.

"YSK seçim takvimini hazırlayıp ilan edecektir"

Anayasa'nın bize verdiği yetkiyle seçimleri 14 Mayıs'ta yapma kararını hayata geçiriyoruz. Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla YSK seçim takvimini hazırlayıp ilan edecektir. Bugün mükerrer sayıda yayınlanması da olacaktır.

Seçim sürecinde gündemimiz depremzede vatandaşların yaralarının sarılmasıyla, depremin verdiği zararlardan oluşacaktır.

Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bu zavallılar daha bizim ilk gün bakan arkadaşlarım deprem bölgelerindeydi, bürokratlarımız, teknokratlarımız bölgedeydi. Ben de ikinci gün deprem bölgesine ulaştım.

Bir turu böyle tamamladıktan sonra ikinci turda Devlet Bey ile buraları dolaştık. Sayın Destici ile dolaştık. Biz yaralıyız, dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor; Hatay milletvekiliymiş. Biz sadece Hatay değil 11 ilin 11'inde de çalışmaları sürdürdük.

Seçimler Resmi Gazete

Seçimlerin yenilenmesine dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı.