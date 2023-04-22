Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Et ve süt fiyatlarındaki artışın önüne geçilecek

Kırmızı et fiyatındaki artış gündemden düşmüyor...
Son dönemde et ve süt ürünleri fiyatlarında fahiş artışlar yaşandı.
Vatandaşları maddi anlamda zorlayan bu temel besin maddelerinin fiyat artışı, gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale etti
Vatandaşları zor durumda bırakan meseleye Cumhurbaşkanı Erdoğan el koydu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada konuşmada önemli mesajlar verdi.
"Fahiş artışın önüne geçilecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde et ve süt fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçileceğini söyledi.
"50 büyükbaş damızlık vereceğiz"
Üretime teşvik açısından önemli teşvikler verileceğini açıklayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz.