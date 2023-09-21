Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye, İsrail ile ortak sondaj yapacak

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Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor.

Mavi Vatan olarak stratejik öneme sahip Doğu Akdeniz bölgesinde ise yeni gelişmeler peş peşe geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinde gazetecilere açıklama yaptı.

Gazetecilerin soruları arasında İsrail'le iş birliği konuları da vardı.

"İsrail'le enerji sondaj çalışması yapacağız"

İki ülke arasında ilişkiler ilerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Akdeniz havzasında İsrail ile birlikte sondaj çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

"Enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'den aynı zamanda Avrupa'ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili şunları söyledi:

Konuştuk, bir rahatsızlık sebebiyle o zaman gelemedi. Ama şimdi ben kendisine, siz dedim bu ziyareti bir gerçekleştirin, ardından da ben ekibimle İsrail ziyaretini gerçekleştireyim dedim. Yani mutabık kaldık. İnşallah çok fazla gecikmeden bu adımı atacağız ve birinci derecede enerji konusu olmak üzere İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'den aynı zamanda Avrupa'ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız. Şu an itibariyle 9,5 milyar dolar toplam ticaret hacmimiz var. Bu toplam ticaret hacmimizi de 9,5 milyar dolardan asgari 15 milyar dolara ilk etapta çıkaralım diye bir mutabakata vardık. Bu adımı da atacağız. Aynı zamanda tabii uluslararası siyasette de beraber neler yapabiliriz bunları da görüşme, konuşma fırsatımız oldu.