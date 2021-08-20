Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'de kaç Afgan göçmen var?

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ne kadar Afgan mültecinin yer aldığına ilişkin bilgi verdi. Peki Türkiye'de ne kadar Afgan göçmen var?

Şu sıralar Türkiye'nin ana gündeminden düşmeyen konular arasında Afgan göçmenler yer alıyor.

Sosyal medyada yayınlanan videoların ardından Afganistan'dan Türkiye'ye göç edenlerle ilgili yüksek sayı iddiaları, uzun süre gündemi meşgul etti.

Milyonlarca vatandaş, arama motorları üzerinden ''Türkiye'de ne kadar Afgan göçmen var? Türkiye'deki Afgan göçmen sayısı kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç olduğu iddialarına karşı Türkiye'de ne kadar Afgan mültecinin yer aldığına ilişkin gerçek bilgileri açıkladı.

Peki Türkiye'de kaç Afgan göçmen var? İşte 2021 Türkiye'deki Afgan göçmen sayısı...

TÜRKİYE'DE KAÇ AFGAN GÖÇMEN VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin karşısına geçerek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 1,5 milyon Afgan göçmen olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Afgan göçmen sayısını da net bir şekilde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç oldu.' Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur.'' ifadelerini kullandı.