Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Kato Dağı ve Faraşin Yaylası’ndan petrol fışkıracak Terörden temizlenen ve petrol üssü olarak bilinen Cudi ve Gabar Dağı'ndan ardından Kato ve Faraşin Yaylası da petrol arama alanları arasına girdi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin bir dönem terörle anılan bölgelerinde huzur ve güven hakim.

Güvenlik güçlerince örgütten temizlenen bölgelerdeki zenginliklerine ulaşılmaya devam ediyor.

Bunların başında ise ilk olarak yer altı kaynakları geliyor.

Son yıllarda Şırnak'ın tamamen terörden arındırılmasının ardından Gabar ve Cudi Dağları'nda petrol aramaları başladı.

İki yeni petrol arama alanı daha

Yapılan keşiflerin ardından açılan yeni kuyularla birlikte günlük binlerce varil petrol üretimine ulaşıldı.

Şimdilerde ise yeni petrol arama alanları keşfedildi.

Sırada Kato ve Faraşin Yaylası var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yerel seçim çalışmaları kapsamında gittiği Şırnak'ta müjdeli haberi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üstlerinden biri yapmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cudi ve Gabar Dağı'nın ardından Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgelere eklenmiş oldu.

"4-5 yıl içerisinde günlük olarak 30-400 varil enerji ürettiğimizi göreceğiz"

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, bölgeyle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Gabar, Cudi ve Kato bölgeleri arasında 1 milyar varile yakın bir kaynak var. 15-180 varillik keşif şu an gerçekleşmiş olan keşif. Diğerleri ise sismik araştırmalar kapsamında ortaya konan bilgiler ışığında yapılacak keşifler olduğunu gösteriyor. Bir keşif kuyusu var bir de üretim kuyusu var. Kato Dağı ve Faraşin bölgesinde keşif kuyuları açılacak demektir. Bunu sonucunda yeterli miktarda rezervasyon olursa üretime geçilecek demektir. Daha güzel tarafı, günde 100 varil üretim olan yerler var. önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde bu üç bölgede bizim günlük olarak 30-400 varil enerji ürettiğimizi göreceğiz."

Hedef 100 bin varil

Gabar’da son durum ise şöyle…

Bölgede günlük petrol üretimi 37 bini varili geçmiş durumda. Hedef ise 100 bin varil.

Şu anda ise Türkiye'nin Manisa, Konya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak bölgelerinde petrol çalışmaları yapılıyor.