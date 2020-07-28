Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii açıldı

Trabzon'da restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Türkiye'nin 'İnanç turizmi' açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ile 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışa video konferans yöntemiyle katılımıyla hizmete girdi.

"SÜMELA MANASTIRI ÜLKE TANITIMIMIZIN ÖNEMLİ ESERLERİNDENDİR"

Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği, açılışta şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletim, değerli Trabzonlular... Sizleri selamlıyorum. Dünya mirasının en önemli eserlerini barındıran Anadolumuzun bu iki güzelliğinin yeniden insanlığın hizmetine sunulmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. O yamaçlarda nasıl çalıştıklarını gördünüz. Sümela Manastırı ülkemizin tanıtımının önemli eserlerindendir.





"ÜLKEMİZİN HER DEĞERİ GİBİ BU DEĞERE DE SAHİP ÇIKTIK"

Yaklaşık 1600 yıllık mazisi olan Sümela Manastırı, korunarak bugünlere gelmiştir. 19. yüzyılda en parlak dönemini yaşamış, Rus işgalinin ardından boşaltılarak mahsur kalmıştır. Bu güzel yapıdaki eserlerin bir kısmı 1930'lu yıllarda Yunanistan'a götürülmüştür. Ülkemizin her değeri gibi bu değere de biz sahip çıktık. Bu güzel eseri yeniden Dünya Kültür Mirası'na kazandırmak için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz.

Kayalara oyulmuş bir dizi yapından oluşan Sümela Manastırı’nda bölgeye halim olan tüm medeniyetlerin izlerini görmek mümkündür.

Sümela Manastırı ülkemizin tanıtımın önemli sembollerinden biri. Eğer biz iddia edildiği gibi diğer dinlerin sembollerini hedef alan bir millet olsaydık bu manastırın yerinde yeller eserdi. Biz hiçbir zaman yıkmanın, imhanın, yok etmenin peşinde olmadık. Tam aksine yaşatmanın, ihyanın peşinde olduk.





"750 YILLIK OLAN BU ESER, ECDANIN ELİNDE DAHA DA GÜZELLEŞEREK GÜNÜMÜZE KADAR ULAŞTI"

Bugün hizmete açacağımız Ortahisar Ayasofya camii için de aynı durum geçerlidir. Yaklaşık 750 yıllık geçmişi olan bu eser, ecdadın elinde daha da güzelleşerek günümüze ulaşmıştır.

Tarihi eserleri koruma noktasında Batı ülkelerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur.

"İSTANBUL'DAKİ AYASOFYA CAMİİ'NİN AÇILIŞI TURNUSOL GÖREVİ GÖRDÜ"

Balkanlarda bir asır önce 300 cami ile bıraktığımız şehirde şimdi tek bir caminin kalmış olması durumun ispatıdır. İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin açılışı turnosol kağıdı işlevi gördü.

Milletimiz de tüm insanlık da kimin nerede durduğunu gayet iyi biliyor. İnsanlar iftira atarak milletin değerlerine olan düşmanlıklarını gizlemeye çalışıyorlar. Medeniyetimizden tarihimizden aldığımız ilhamla verdiğimiz mücadeleyi daha ileriye taşımakta kararlıyız.

"BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ"

Hep dediğimiz gibi, başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu ülkeyi teslim alamayacaksınız

Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma çabalarına destek veriyoruz.

15 Ağustos'ta Ortodoksların Meryem Ana ayinlerini gerçekleştireceklerini de bu vesileyle duyurmak istiyorum."