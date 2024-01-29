Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı! Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı hizmete girdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı milletin hizmetine sunuldu. Hizmete giren projeyle yine mesafeler kısalırken Taksim-İstanbul Havalimanı arası yolculuk süresi 41 dakikaya düştü.

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AA

İstanbul bir eser daha kazandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı hizmete girdi.

Kurdelesi kesilen her ulaşım projesi gibi bu hat da mesafeleri kısalttı.

Taksim-İstanbul Havalimanı arası ise 41 dakika

Hattın devreye girmesiyle birlikte Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakikaya, Taksim-Göktürk arası 26 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakikaya inmiş oldu.

Tamamlanan kısımla birlikte hat uzunluğu 37 buçuk kilometreye ulaştı.

İlklerin projesi oldu

Projenin kazanımlarının yanında özellikleri de dikkat çekici...

Bu kapsamda Türkiye'de ilk defa, bir metro projesinde 10 tünel sondaj makinası aynı anda kullanıldı.

Kazı hızında ayda 1 virgül 233 metre ile rekor kırıldı. Türkiye’nin en hızlı metro araçları bu hatta kullanıldı.

Hizmete açılacak Gayrettepe istasyonu, 72 metreyle hattın en derin istasyonu oldu.

"Bir projemizi daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz"

Coşkulu bir kalabalığın katıldığı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbullulara hitap etti.

Projenin özelliklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, hattın İstanbullulara hayatı kolaylaştıracağını söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

Bugün giderek ağırlaşan trafik sorunundan dolayı adeta omuzları çöken İstanbul'umuzun yükünü hafifletecek bir projemizi daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.



Biliyorsunuz, geçen sene İstanbul Havalimanı Kağıthane Metrosu'nun açılışını yapmış, bu önemli projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk.



Bugün bu hattı Gayrettepe'ye bağlayan Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yapmak üzere bir aradayız.

"İstanbullu kardeşlerimizin hayatını fevkalade kolaylaştıracaktır"

Erdoğan, "Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz. Toplam 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane Metrosu İstanbullu kardeşlerimizin hayatını fevkalade kolaylaştıracaktır.

9 istasyondan oluşan ve hızı saatte 120 kilometreye ulaşan hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir. Hattımızın devreye girmesiyle birlikte Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakikaya, Taksim-Göktürk arası 26 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakikaya inecektir.

"Biz söyledik mi yaparız, ortada bırakmayız"

Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız. Ortada bırakmayız." diye konuştu.

"Yerli mühendislik ve tasarım"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Yine bu hatta kullanılacak 60 adet sürücüsüz metro aracı da Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada üretiliyor. Gayrettepe-Havalimanı metro hattının ilk etüt projesinden uygulamasına kadar tüm süreçlerini kendi yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz.



İnşallah bundan sonra hangi alanda olursa olsun hayata geçirdiğimiz her projede yerli-milli teknolojilerin payının artırılmasına ağırlık vereceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)