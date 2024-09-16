Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet reytinge kurban edilmemeli Adaletin temel ilkelerinin etkileşim odaklı yeni medya düzeninin kurbanı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyanın operasyon aygıtına dönüştüğünü söyledi.

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Haber Merkezi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada katılımcılara hitap etti.

Erdoğan'ın gündeminde sosyal medyanın kötüye kullanımı da vardı.

"KARŞILIKLI İNFAZ MANGALARI"

Etkileşim ve reyting için adalete büyük zarar verildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Hiçbir kuralın, değerin, ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları giderek büyük bir operasyon aygıtına dönüşmeye başladı.

Etkileşim odaklı yeni medya düzeninin en büyük kurbanı adaletin temel ilkeleri oluyor.

Sanal alemde karşılıklı mevzilenmiş infaz mangaları her gün hedef tahtasına konacak bir şahıs olay ve kurum mutlaka buluyor.

Masumiyet karinesinin ihmal edilmesinden, hoyratça yapılan aşırı genellemelere, hakim ve savcılarımızın hedef gösterilmesinden itibar suikastlerine varıncaya kadar hukuk adına pek çok hukuksuzluğa imza atılıyor.

"ADALET REYTİNGE KURBAN EDİLMEMELİ"

Sadece adalet kurumuna değil toplumun iç barışına zarar veren bu furyanın hep birlikte önüne geçmemiz gerektiği kanaatindeyim.

Adalet ve vicdan ölçüsünün başka hiçbir ölçünün esiri olmaması için hızlı bir süreç yönetiminin faydalı olabileceğine dikkat çekmek istiyorum. Adaletin etkileşim ve reyting avcılığına kurban edilmesine göz yummamalıyız."