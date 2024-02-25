Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da! Türkiye, savunma sanayinde destan yazıyor Adana'da partisinin mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın Türkiye'yi savunma sanayi alanında yakından takip ettiğini belirtirken yeni projelerin de yolda olduğunu müjdeledi.

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31 Mart'taki yerel seçimlere 35 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitinglerine Adana'da devam etti.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.

Adana'dan rekor oy istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye seçimlerinde Adanalı seçmenlerden rekor oy beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin küresel bir güç olma yolunda olduğunu söyledi.

"Türkiye, savunma sanayinde destan yazıyor"

“Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu’nun bir üst semgentinin üretimi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayindeki gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Dünyadaki 4 ülkeden biri olduk"

Silahlarımızı kendimiz üretmeye başladık, insansız hava araçlarına büyük yatırımlar yaptık. Bu alanda çalışan firmalarımızı teşvik ettik. Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor. TCG Anadolu'yu geçen sene hizmete aldık. İHA SİHA'larda ilk 3 ülkeden biriyiz. Dünyada söz sahibi olduk. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarı ile gerçekleşti. 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk.

"Yeni müjdelerimiz yolda"

Bu gurur 85 milyon olarak hepimizin. Milletçe inandık çalıştık ve hamd olsun başardık. Bunlar sadece başlangıçtı. Daha fazlasını, gelişmişini, ilerisini yapacağız. Şimdi uçak modelimizin bir üst segmentini yapacağız. Yeni müjdelerimiz yolda. Biz yaparız dedik mi yaparız. İçimizdeki muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız iyi biliyor. Son 4 gündür dünya KAAN'ı konuşuyor.

"Rakiplerimiz endişeye kapıldı"

Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Dostlarımız güven duyarken rakiplerimiz endişeye kapılıyor. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya yüz milyonlar, güçlenen Türkiye görüyor. Türkiye'nin başarısı azmimizi artırırken dost ve kardeş ülkelere cesaret aşılıyor. Bu umutları boşa çıkarmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Adana'nın yoldaşlığıyla iftihar ediyoruz"

Emeğin ve bereketin şehri Adana'da olmaktan memnuniyet duyuyorum. Adana'nın yoldaşlığıyla iftihar ediyoruz. Adana 31 Mart'ta verdiği destekle yeni bir zafer yazacak.

"Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı"

Adana'da şu anda meydanda 75 bin kişi var. Adana'yı malum ellerden almaya hazır mıyız? Adana, eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşır mı? Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. Geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde verdiğiniz destek için siz teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Adana sandıklarını patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır.

"Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz onlar birbirlerinin kuyusunu kazıyor"

Muhalefet birbirleriyle uğraşmaktan, parti için kavgalardan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemiyorlar. Kendi seçmenleri başta olmak üzere milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek bir cendereye sıkıştırmak isteyenlere milletimiz dersini verecek ben inanıyorum. Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz onlar birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Adana kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol vermez. CHP yönetimi bu ülkenin muhalefet enerjisini sömürüp işe yaramaz hale getirmektedir.

"Türkiye bizim yuvamız, biricik sevdamızdır"

Türkiye bizim yuvamız, vatanımız, biricik sevdamızdır. Biz bu ülkeyi taşıyla, toprağıyla, zorlukları ve güzellikleriyle tüm kalbimizle seviyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz de cennet vatanımız, aziz milletimiz ve çocuklarımız için her alanda mücadele ediyoruz.

"Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Vesayet güçlerinden terörle mücadeleye kadar milletimizin desteği ve Allah'ın izniyle dize getirdik. 15 Temmuz'da biz milletimizle sırt sırta vererek FETÖ'cü hainlere dar ettik. Ülkeyi işgal teşebbüsleri karşısında asla geri adım atmadık. Dış politikada Avrupa'dan aferin almaya çalışarak değil, Türkiye sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Libya'da, Karabağ'da biz varız. Türkiye kardeşleriyle ele ele, omuz omuza veriyor.

"Adana'ya 21 yılda 279 milyar liralık yatırım yaptık"

Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye geldiğini akıl sahibi herkes kabul edecektir. Adana'ya 21 yılda 279 milyar liralık yatırım yaptık. Adana, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün lokomotifliğini üstlenecektir. Adana'da TOKİ vasıtasıyla 18 bin 400 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Adana'yı yerel yönetimlerle de hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız.

Adayları tanıttı