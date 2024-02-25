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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da coşkulu kalabalığa hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da coşkulu kalabalığa hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim mitingleri kapsamında Adana'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, katılımın yüksek olduğu miting alanında 75 bin kişinin olduğunu söyledi.