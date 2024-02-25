Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da coşkulu kalabalığa hitap etti

31 Mart'a sayılı günler kala siyasetin gündemi de oldukça hareketli.
Genel seçimlerden zaferle ayrılan Cumhur İttifakı, yerel seçimlere de aynı motivasyonla hazırlanıyor.
Seçim mitinglerinin startını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son durağı bu kez Adana.
Adana'da coşkulu kalabalık
Adanalı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu bir şekilde karşıladı.
Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge ise katılım oldukça yoğun oldu.
Miting alanındaki coşku ve yoğunluk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı.
"Şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var."
Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'ndaki mitinge katılımın 75 bin kişiyi bulduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı" ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış