Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtım toplantısı için Şanlıurfa'da Yerel seçim ve deprem konutları nedeniyle Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın yerel seçim çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Öncesinde salon önünde bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan, ardından toplantı alanına geçti.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'ne göndermede bulundu.

"Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz"

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp, yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz. Keşke her zaman, her durumda ideal olanı elde edebilsek. Bizim bu tür tartışmalarla kaybedecek ne vaktimiz ne de boşa harcayacak enerjimiz vardır. Hep birlikte işimize bakacağız. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüz üstü çok süründün ayağa kalk Sakarya dedik ya."

"Endişe etmeyin dimdik ayaktayız, ayakta olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dün Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde deprem şehitlerimizi Fatiha'larla yad ettik. Bir yılda deprem bölgesinde yapılan çalışmaların icmalini çıkartırken inşası tamamlanan konutların kura çekimi ve anahtar teslimi törenlerini gerçekleştirdik. Daha önceki günlerde de Hatay ve Gaziantep'te de aynı törenleri yapmıştık. Bugün de biraz sonra Harran Üniversitemizin spor salonunda Şanlıurfa'da inşası tamamlanan bin 314 konutun kura çekimi ve anahtar teslimi törenine katılacağız. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacağız.

Evliyalar şehri Şanlıurfa, huzurun, güvenin, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Hiç endişe etmeyin dimdik ayaktayız, ayakta olacağız. Tarih boyunca büyük medeniyetlerin merkezlerinden biri olarak insanlığa hizmet etmiş Urfa bölgesinin bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Bunun için demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın en güzel örneklerini Şanlıurfa'mızda hayata geçirmeye özel önem verdik. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerden Şanlıurfa'nın hak ettiği payı almasını sağlayacak yatırımların bizzat takipçisi olduk.

"Çalışmaların eksiksiz ve süratle yürümesini temin ettik"

Bununla da kalmadık devlet yönetimi tecrübesi ile öne çıkan arkadaşlarımızı şehrimizde görevlendirerek çalışmaların eksiksiz ve süratle yürümesini temin ettik. Tabii Şanlıurfa gibi hem tarihi ve kültürel birikimi zengin. Hem insan kaynağı çeşitli hem gelişim potansiyeli yüksek bir şehri hayalleri ile buluşturmak öyle kolay olmuyor. Hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor.

Sadece çalışmak da yetmiyor, daha önemlisi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tutmamız, aramıza kimseyi sokmamamız, basiret ve feraseti elden bırakmamamız gerekiyor. Maddi ve manevi değerleri ile çok mübarek, çok bereketli olan bu şehir aynı zamanda içinde pek çok zorlukları da barındıran bir yapıya sahiptir.

"Şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez"

Sizler şahitsiniz; biz sizlerin iradesine hürmetten asla taviz vermeden hem şehrin daha iyiye gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret gösterdik. Devlet yatırımlarını planlarken de, kamu görevlilerini atarken de, parti teşkilatımızı oluştururken de, milletvekili ve belediye başkan adaylarımızı belirlerken de daima aynı anlayışla hareket ettik.

Şanlıurfa'nın isminin arkasına saklanıp, Şanlıurfalıların iradesini istismar edip kendi ajandaları, kendi gündemleri, kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan asla olmadık. Hepimiz beşeriz, elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Ama ihlasımızı ve şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı da ilçelerimizin belediye başkan adaylarımızı da bu hüsnüniyetle belirledik. Pek çok aday adayı arasından en az kırgınlığa yol açacak, şehrimize en iyi hizmeti yapacak, Şanlıurfa'ya katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık.

"Kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine izin vermeyiz"

Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa, insanımıza hizmet etmekse, bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine izin vermeyiz.

İsmail Fakirullah Hazretleri'nin şu sözündeki hakikati aklımızdan çıkarmamalıyız; 'Beni anlamayan yakınım da olsa uzağımdır. Beni anlayan uzağım da olsa yakınımdır.' Evet, bizi anlayanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı büyükşehir ve ilçeleriyle Türkiye Yüzyılı'na hazırlamanın yollarını aramak, altyapısını kurmak, adımlarını atmaktır. Buna var mıyız? Buna hazır mıyız? Allah'ın izniyle birazdan sizlerin huzuruna çıkartacağımız belediye başkan adaylarımızla bunu başaracağız. Bunun dışındaki her şey nezdimizde teferruattan ibarettir.

"Ekonomimizi çökertmek için yürütülen operasyonlar bu oyunun parçasıydı"

Hatırlarsanız 2011 seçimlerinin ardından 2023 hedeflerimizle büyük bir atılımı hayata geçirmiştik. Bu büyük hamlenin önü, Gezi olaylarıyla başlayıp, hala devam ettirilen bir dizi engelle kesilmeye çalışıldı. FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimleri bu oyunun bir parçasıydı. PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin harekete geçirilmesi bu oyunun bir parçasıydı. Çukur terörü bunun bir parçasıydı. Proje terör örgütü DEAŞ’ın üzerimize salınması bu oyunun bir parçasıydı. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan teröristan bu oyunun bir parçasıydı. Komşularımız ve kimi müttefiklerimizle yaşadığımız pek çok gerginlik de bu oyunun bir parçasıydı. Ekonomimizi çökertmek için yürütülen operasyonlar bu oyunun parçasıydı. Milletimizle omuz omuza vererek, tüm bu oyunları bozduk.

CHP'ye eleştiri

Tüm bu süreçte milletimiz Cumhuriyet tarihinin en büyük sınavını alnının akıyla verirken, siyaset kurumunun muhalefet tarafı sınıfta kalmıştır. Şüphesiz, burada birinci derecede sorumluluk ana muhalefet sıfatıyla CHP’ye aittir. Bu partinin yöneticileri lafa gelince Cumhuriyet’in kurucu fırkası olmaktan dem vururlar. İşlerine geldikçe Cumhuriyetimizin banisini istismar ederler. Tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Uzunca bir süredir ülkenin ve milletin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşımaktan geri durmazlar. Ülkenin ortak çıkarlarından kopmuş bir siyasetin ucunun nerelere varabileceğini CHP yöneticileri örneğinde gördük. Bu parti ülkemize yönelik bir toplumsal kaos operasyonu olan Gezi olaylarına sahip çıktı. Bu parti, FETÖ ihanet çetesinin montaj kasetlerini aylarca Meclis kürsüsüne taşıyarak darbe girişimine ortak oldu.

"Bu parti uzunca bir süredir PKK’nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor"

Epeyce bir vakittir CHP yönetimine hakim olan zihniyetin, Türkiye’nin çıkarlarıyla hiçbir bağı kalmamıştır. Bu parti, uzunca bir süredir PKK’nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor. İktidara gelebileceklerini, üç beş oy daha fazla alabileceklerini zannediyorlar. Terör örgütleri de uzantıları da CHP’yi emellerine ulaşmak için kullanmaktadır. Siyasette rotasını kaybetmiş olan CHP üzülerek görüyoruz ki Türkiye’ye dair hesabı olan odakların oyuncağı haline gelmiştir. Asıl suç siyasi kariyerleri uğruna kendini kullandırtan CHP yönetimindedir.

Şimdi dört duvar arasında kendince siyasetçilik oynuyor. Bu partinin mevcut genel başkanı da aynı yanlış istikamette ilerliyor. CHP’nin girdiği bu yolun hayırlı olmadığı ortadadır. CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor."