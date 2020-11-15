Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki Resmi Geçit Töreni'nde, Doğu Akdeniz'de adil anlaşma sağlanana kadar sondaj çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın karşılamasının ardından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmi Geçit Töreni’nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ADİL BİR ANLAŞMAYA KADAR, KARARLILIĞA DEVAM

Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil anlaşmaya varılana kadar, bölgedeki istikrarın süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sondaj faaliyetleriyle ilgili, "Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'in yeniden huzur havzası haline gelmesi gerektiğinin savunulduğunu belirten Erdoğan, iyi niyetli çabaların karşılığının alınmadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil anlaşma sağlanana kadar Doğu Akdeniz'de sondaja devam edeceğiz ViDEO

"KARADENİZ'DE OLDUĞU GİBİ, DOĞU AKDENİZ'DEN DE MÜJDELİ HABER ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'e ilişkin açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez.

Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız. Anlaşmazlıkların diyalogla çözümü öncelikli tercihimizdir. Kimsenin hakkına el uzatmıyoruz. Sadece Rum - Yunan ikilisinin haklarımızı gaspetmesine engel olmaya çalışıyoruz.





Diplomasi ve müzakere bizleri ortak payeye ulaştıracak en kısa yoldur. Arzumuz AB'nin uzattığımız eli havada bırakmamasıdır.

Karadeniz’de olduğu gibi inşallah Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetlerinde de müjdeli haberler alacağımıza inanıyoruz."