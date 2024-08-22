Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlı depremzede ile görüştü Adıyamanlı depremzede Zeliha teyze ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tayyip evladına çok dua etsin" dedi.

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Haber Merkezi

"Asrın felaketi" Şubat depremleri sonra devlet ve millet el ele yaralar sarılmaya devam ediyor.

Adıyaman'da depremzedeler için inşası süren Atatürk Bulvarı Rezerv Alan Şantiye Alanı'ndaki incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

Yaşlı bir depremzedeyi de ziyaret etti.

Bakan Kurum, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon aracılığı ile görüştürdü.

"TAYYİP EVLADINA ÇOK DUA ETSİN"

Zeliha Yıldırım, Türkçe bilmediği için oğlunun yardımıyla Erdoğan ile konuştu.

Depremzede Yıldırım'a geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin." demesi üzerine, Yıldırım, daima duacı olduğunu söyledi.

O anları Bakan Kurum, sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı: