Cumhurbaşkanı Erdoğan Adnan Menderes'i andı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 62'nci yılında andı.

DHA

Adnan Menderes'in idam edilişinin ardından 62 yıl geçti.

Zamanın Başbakanı Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesi, Türkiye demokrasisi için hiçbir zaman unutulmayacak bir kara leke olarak tarih sayfalarına kazındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan'ın idamının 62'nci yılına özel şu notu paylaştı:

Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yad ediyorum.



Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)