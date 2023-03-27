Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da afet konutlarının temelini attı Adıyaman'daki afet konutlarının temelini atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutları bedava yapma seçim vaadine değinerek "Şu mübarek Ramazan ayında yine yalan yanlış beyanlarda bulunuyor" dedi.

Haber Merkezi

6 Şubat deprem felaketinden sonra başlayan depremzedelerin kalıcı konut ihtiyacını karşılayacak temel atma törenleri devam ediyor.

Bu kapsamda depremin vurduğu 11 il içinde en çok yıkıma uğrayanlardan biri olan Adıyaman'da da temeller atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı temel atma töreni bugün yapıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı, hiçbir depremzedeyi mağdur etmeyeceklerini belirterek muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem konutlarını depremzedelere bedava teslim edeceği yönündeki seçim vaadine de değindi.

"Şu mübarek Ramazan ayında yine yalan yanlış beyanlar"

Ramazan ayında yalan konuştuğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Devletin ne yaptığından ve insanımıza ne imkanlar sunduğundan habersizler. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yalan yanlış beyanlarla ortalığı karıştırıyorlar. İşte Baybay Kemal'i biliyorsunuz.

Anlatmaya gerek var mı? Şu mübarek Ramazan ayında yine yalan yanlış beyanlarla haberlerle...

"Baybay Kemal her şeyi bedava yapacakmış"

Ne diyor 'Biz geleceğiz. Geldikten sonra da her şey bedava.' 11 tane büyükşehir belediyen var, bu belediyelerin acaba Adıyaman'a ulaştılar mı ama AK Parti'nin belediyeleri ilk günden itibaren burada.

"Adıyaman’da 50 bin konut, 23 bin 640 köy evi"

Adıyaman’da 50 bin konut, 23 bin 640 köy evi yapılacak. Konteynerlerin sayısını en kısa sürede 100 bine çıkartacağız. Az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başladı. Adıyaman’da yıkılması gereken 37 binin üzerinde binada 95 bine yakın bağımsız bölüm tespit edildi. Deprem bölgesinin tamamında bu rakam 312 bin binada 900 bin bağımsız bölüme kadar çıkıyor.

"22 bin 467 kalıcı deprem konutunun temeli atıldı"

Bugün de 4 bin 431’i Adıyaman’da 22 bin 467 kalıcı deprem konutumuzun daha bugün temelini atıyoruz. Yapım sürecini başlattığımız konut sayısı 56 bin 323’e ulaştı. Adıyaman’da 'İlk Arsam' için 6 bin 252 arsanın hak sahiplerini kura çekilişleri ile belirledik.

Kira desteği olarak aylık 3 bin TL ile 5 bin TL arasında ödeme yapıyoruz. Misafirhanelerde, otellerde, konteyner kentlerde kalanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Mazot, gübre, yem bitkileri ve su ürünleri gibi desteklerle çiftçilerimizin zararlarını karşılıyoruz."