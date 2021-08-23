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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan konusuyla ilgili yoğun diplomasi yürütüyoruz

    Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuna işaret eden Erdoğan, dünya liderleriyle görüşmeler yaptığını anımsattı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 14:37
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan konusuyla ilgili yoğun diplomasi yürütüyoruz

    Afganistan'da Taliban'ın ardından ortaya çıkan tablo karşısında Türkiye, uluslararası arenada harekete geçti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanabilecek düzensiz göç hareketliliği ihtimaline karşı dünya liderleriyle peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

    AFGANİSTAN PAYLAŞIMI

    Twitter hesabından yapılan paylaşımda Erdoğan, "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz." dedi.

    "TÜM ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Erdoğan, bölgede istikrarı sağlamak, Türkiye'yi göç baskısına karşı korumak ve halkın huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan konusuyla ilgili yoğun diplomasi yürütüyoruz #1

    GÖRÜŞME YAPILAN LİDERLER

    Paylaşımda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedildi.

    Erdoğan, Miçotakis ile yapılan görüşmeye ilişkin "Göç konusunda iş birliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurguladık." dedi.

    "AVRUPA'YA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

    Rus lider Putin ile Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğinin vurgulandığı, Alman Başbakan Merkel ile de Afgan düzensiz göçünün krize dönüşmeden bir ance önce çözüme kavuşturulmasının üzerinde durulduğu ve bu konuda Avrupa'ya önemli görevler düştüğü aktarıldı.

    Irak Başbakanı Kazimi ile görüşmesinde Erdoğan, terörle mücadele konusundaki iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Johnson'a Birleşmiş Milletler kuruluşlarının mali katkılarıyla Afgan göç baskısının azaltılabileceğini söylediği ifade edildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan konusuyla ilgili yoğun diplomasi yürütüyoruz #2

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