Taliban'la görüşme yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretine dair açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afganistan'da yaşananlara ilişkin gelen bir soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen bombalı saldırıları kınadı.

Taliban ile görüşme yapılıp yapılmayacağı konusunda da görüşleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasinin önemine vurgu yaparak Taliban ile görüşme yapıldığını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Afgan halkına, milletçe geçmiş olsun diyoruz. Terör saldırısını milletçe kınıyoruz. Bu menfur saldırıda, Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır."

Bizim için öncelik vatandaşlarımızın tahliye edilmesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki saldırıları kınadı ViDEO



TALİBAN İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur."

Büyükelçilikte 3,5 saat görüşüldü, yine görüşürüz. Diplomasi diyoruz, dolayısıyla görüşmeden olmaz.

Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" dedi.

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