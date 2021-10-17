Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turu öncesi konuştu

Üç ülkeyi ziyaret edecek olan Erdoğan, kıtayla iş birliğine vurgu yaparken, sömürge düzenine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Angola, Nijerya ve Togo turu bugün başlıyor.

Erdoğan, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, kıtaya verdikleri öneme dikkat çekti.

"BAŞKALARI GİBİ ESKİ SÖMÜRGE DÜZENİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTEMİYORUZ"

Afrika'da geçmişte oluşturulan sömürge düzenini anımsatan Erdoğan, "Biz Afrika ülkeleri ile iş birliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz. Başkaları gibi eski sömürge düzenini yeni yol ve yöntemlerle devam ettirmek isteyenlerden değiliz." dedi.

KAZAN-KAZAN VURGUSU

2008 yılında İstanbul'da, 2014 yılında Malabo'da düzenlenen ortaklık zirvelerini kurumsallaştıracaklarını belirten Erdoğan, "21. yüzyılda Afrika kıtasının rolünün belirleyici olacağı inancıyla kıtayla ilişkilerimizi kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde ilerletmek istiyoruz. Afrikalı kardeşlerimizle birlikte başarmak ve birlikte yürümek arzusundayız." diye konuştu.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

28 AFRİKA ÜLKESİNE 38 ZİYARET

"Az sonra mevkidaşlarımın davetlerine icabetle, Angola, Togo ve Nijerya'ya hareket ediyoruz. Ziyaretimde bana bakanlar ve milletvekillerimizin yanı sıra iş dünyamızın temsilcileri de eşlik ediyor.

Başbakanlığım dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim. Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını Türkiye'de misafir ettik. Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasebiyle bu seyahatimiz ayrıca önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz diğerleri gibi sömürgeci değiliz ViDEO





YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Angola Cumhurbaşkanı Sayın Lourenço'nun Türkiye'yi ziyaretinden yaklaşık 3 ay sonra yaptığımız bu ziyaret, ülkelerimiz arasında yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele alacağız. Ziyaretim sırasında Angola Meclisi'ne de hitapta bulunacağım. Başkent Luanda'da gerçekleştirilecek iş forumu, iki ülke özel sektör temsilcilerini bir araya getirecektir.

"SAVUNMA VE GÜVENLİKTE ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ"

İkili ilişkilerimizin savunma ve güvenlik boyutlarında da önemli adımlar atacağız. Batı Afrika turumuzun ikinci durağında ise Togo'da olacağız. Değerli dostum Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ile 2014 yılındaki göreve başlama törenime iştirak etmişti. Son dönemde Togo ile bakan düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler, ikili ilişkilerimizde önemli bir ivme yakalanmasına vesile oldu.

Lome Büyükelçiliğimizi 1 Nisan itibarıyla faaliyete geçirdik. Böylece Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e yükseldi. Togo'da yapacağımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri nasıl daha ileri noktalara taşıyacağımızı da ele alacağız.





AFRİKA TURUNUN SON DURAĞI NİJERYA

Togo cumhurbaşkanının ev sahipliğinde Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sayın Christian Kabore ve Liberya Cumhurbaşkanı Sayın George Weah ile bir çalışma yemeğinde bir araya geleceğim. Hem Burkina Faso hem Liberya cumhurbaşkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştireceğim.

Afrika turumuzun son durağını İslam İş Birliği Teşkilatı, Afrika Birliği, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, Petrol İhraç Edenler Örgütü ve Ekonomik İş Birliği Teşkilatı D8'in önemli üyelerinden Nijerya teşkil edecektir.

"SAHRA ALTI AFRİKA'DA EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞIMIZ"



Bu ziyaretimde Türkiye-Nijerya arasındaki ilişkileri her boyutta nasıl daha ileri taşıyabileceğimize ilişkin kapsamlı görüş teatisinde bulunacağız. Nijerya geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar büyüklüğündeki ticaret hacmiyle Sahra altı Afrika'da en büyük ticaret ortağımız oldu.

5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Bu rakamı 5 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Nijerya ile askeri, savunma sanayii ve terörle mücadele alanlarında gelişmiş ilişkilere sahip olduğumuzu da hatırlatmak isterim.

Türkiye ile Afrika'yı her alanda yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Kıtada gün geçtikçe genişleyen diplomatik ağımızla 2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK ZİRVELER

Marrif Vakfı okullarımız, Yunus Emre Kültür Merkezlerimiz, Türk Kızılayı, bununy yanında YTB ve TİKA gibi kurumlarımızın çalışmaları da Afrikalı kardeşlerimizle gönül köprülerimizi sağlamlaştırıyor.

3'üncü Türkiye-Afrika İş Forumu'nu seyahatimizin hemen akabinde 21-22 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Ardından da inşallah 17-18 Aralık'ta 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne de İstanbul'da ev sahipliği yapacağız."