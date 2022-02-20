Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 1 milyon doz Sinovac aşısı gönderileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu başladı.

Erdoğan ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Tshisekedi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin Milli Marşları çalındı.

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrası, iki Cumhurbaşkanı, Türk ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayrakları önünde poz verdi.

Daha sonra Erdoğan ve Tshisekedi birbirine heyetlerini takdim etti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler, iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.

TÜRKİYE'DEN KONGO'YA AŞI HİBESİ

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Tshisekedi ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim. Sağlık Bakanlığımız 1 milyon doz Sinovac ve 100 bin doz TURKOVAC aşısını yine gönderecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde VİDEO

TİCARETTE 250 MİLYON DOLAR HEDEFİ

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Erdoğan, "250 milyon dolar olan ticaret hacmi hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. İş adamlarımızı yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz" dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA 7 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Tshisekedi'nin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, Kinşasa Finans Merkezi İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı, Altyapı ve Kongo Nehri ile Kolları Üzerinde Nehir Ulaşımı Zaptı, 1083 Kilometre Uzunluğunda Otoyol İnşaatı Mutabakat Zaptı ve Demiryolu Hattı İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.