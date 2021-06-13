Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan terör saldırısının, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu.

Gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nin gelecek 10 yıllık ittifaklar ve yol haritasını da etkileyeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli kararlar alınacağının altını çizdi.

GÖRÜŞME, 10 YILLIK YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveyle ilgili, "İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz." ifadelerini kullanmasının ardından, Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan hain terör saldırısına değindi.

SINIR ÖTESİNDE TERÖRLE MÜCADELE

PKK/YPG terör örgütünün Afrin'de masum sivillleri katletmesini kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim terörle mücadelesinin sınır ötesinde de sürdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki kalleş saldırıyı kınadı VİDEO



"NE KADAR VAHŞİ BİR ÖRGÜT OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den Irak'a kadar geniş bir çerçevede terörle mücadelenin sürdüğünü dile getirerek, "Afrin'deki Şifa Hastanesine yapılan terör saldırısı, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir." dedi.

"DÖKTÜKLERİ HER DAMLA KANIN HESABINI SORACAĞIZ"

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahet, yaralılara ise şifa dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aralarında bebeklerin, doktorların ve hastaların da olduğu 14 sivil saldırıda şehit olmuş, 32 kardeşimiz de yaralanmıştır. Buradan bir kez daha saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız." dedi.