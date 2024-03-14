Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı Ağrı'da coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge 40 bin vatandaşın katıldığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nda seçim çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yerel seçimlere az bir süre kala Zonguldak'ta mitinglerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Şırnak ve Mardin'de vatandaşlarla bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı ise Ağrı oldu.

Ağrı'da yoğun ilgi...

Partisinin Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingine katılan Erdoğan'a ilgi yoğundu.

Dörtyol Kavşağı'nı hıncahınç dolduran coşkulu kalabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganlarıyla şehri inletti.

Ağrı'da vatandaşlara seslenen Erdoğan, daha sonra mitinge katılımla ilgili emniyetten aldığı sayıyı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge 40 bin kişinin katıldığını söyledi.

Emniyet sayı verdi: 40 bin kişi katıldı

Erdoğan konuyla ilgili, "Şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum. Sordum, ne kadar? Yol boyu gayet iyiydi. Burada da 40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ağrı'daki konuşmasının ardından İstanbul'a gelerek Haliç Kongre Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenecek olan iftar programına katılacak.