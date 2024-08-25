Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlat küllerinden yeniden doğdu Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğe emin adımlarla yürümek için geçmişten ders alınması gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Ahlat küllerinden yeniden doğdu" dedi.

Haber Merkezi

Malazgirt...

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaşın adı...

Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde ilk adımın atıldığı günün 953. yıl dönümü.

Bu kapsamda Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünün coşkusu yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bitlis'te katıldığı toplu açılış töreninin ardından Ahlat'a geldi.

"GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARARAK GELECEĞE YÜRÜYECEĞİZ"

Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişten ders çıkartarak geleceğe yürüyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ecdadın konakladığı Ahlat, bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir köprüdür.” dedi.

"AHLAT KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU"

Erdoğan, “Ahlat bize kim olduğumuzu, nereden gelip, nereye gittiğimizi hatırlatır. Göreve geldiğimizden bu yana Ahlat’ı yeniden bir başkent gibi ihya etmeyi vazife gördük. Ahlat’ı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Ahlat, küllerinden yeniden doğdu.” ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜR VE MEDENİYET KÖPRÜSÜDÜR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ahlat Anadolu'da okun ilk düştüğü yerlerden, ocağın ve otağın ilk kurulduğu yurtlardandır. Ahlat bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür. Bin yıldır bu toprakların sanat eserine dönüştürerek taşa toprağa işlenen hafıza, devletimizin ve milletimizin hafızasıdır. Ahlat'ın kıymetini bilmek değerlerin değerini bilmektir. Ahlat'ın sanat eserleri mana itibariyle geçmişimizi ve geleceğimizi temsil eden abidelerdir.

"CAZİBE MERKEZİ YAPMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

Ahlat Malazgit ile birlikte muazzam bir coğrafyada fetih ve medeniyet rüzgarları estirmiştir. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran asıl rüzgar o rüzgardır. 8 bin 200 ecdad mezarıyla Ahlat bize kim olduğumuzu, nereden nereye gittiğimizi hatırlatır. Göreve geldiğimizden bu yana Ahlat'ı kökleriyle buluşturmak, tarihimizdeki yerine uygun cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Ahlat hamdolsun küllerinden yeniden doğdu.

"BİZLER BU TOPRAKLARIN EMANETÇİSİ DEĞİL ASIL SAHİPLERİYİZ"

Bin yıl önce gönüllerde edinilen yer bu vatanın çimentosu, kalesi ve sigortası oldu. Yıkılmaz gök kubbesi oldu. Bin yıldır bu kardeşlik hukukunun bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi. Bizi bölmeye çalıştılar. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya çalıştılar. Kalleş oyunlarla kardeşliğimizi dinamitlemek, bizi kolay lokma haline getirmek istediler. Aziz milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak her zaman birbirimize daha sıkı kenetlendik. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yola devam ediyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Anadolu bizim öz yurdumuzdur. Milletimizin ebedi kardeşliğini bozmaya çalışanlar ne yaptılarsa başaramadılar.

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"